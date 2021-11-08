Комитет Госдумы по бюджету одобрил законопроект об акцизе на жидкую сталь

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, который меняет схему взимания НДПИ по ряду твердых полезных ископаемых, а также вводит акциз на жидкую сталь.

Документ (N1258307-7) был внесен 30 сентября, вместе с проектом бюджета на трехлетний период.

Законопроект вводит акциз на жидкую сталь, которая используется для получения полупродуктов металлургического производства (в том числе блюмов, слябов, других заготовок) путем литья. Ставка акциза будет составлять 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга РФ. Акциз не будет взиматься, если средняя экспортная цена сляба опускается ниже $300. Размер акциза будет рассчитываться ФАС и до 10-го числа каждого месяца размещаться в интернете на официальном сайте службы. По прогнозу Минфина, доходы бюджета от введения акциза на сталь составят 179,5 млрд руб. в 2022-2024 гг.

Документ также меняет порядок налогообложения железной руды, коксующегося угля, повышает рентный коэффициент с 3,5 до 7 для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд. Для калия вводится дополнительный коэффициент в размере 85 руб. на тонну добытой руды.

В отдельную группу "горно-химическое сырье, содержащее металлы" выделяется руда, добываемая "Ковдорским ГОКом" "ЕвроХима" (он производит не только апатитовый, но также железорудный и бадделеитовый концентрат). Для нее установлены отдельные ставки НДПИ с применением рентного коэффициента 1: 207 руб. за тонну апатит-магнетитовых руд, 82 руб. за тонну апатит-штаффелитовых руд, 132 руб. за тонну маложелезистых апатитовых руд.

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