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МИД РФ заявил о готовности Москвы давать отпор действиям США в Черном море

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Присутствие кораблей США в Черном море - это игра с огнем и попытка испытать Россию на прочность, Москва готова давать отпор подобным действиям, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы действительно встревожены тем, что происходит в черноморском регионе, это непрекращающаяся череда провокаций, которую осуществляют США и их союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе. Напоминаем, что мероприятия учебно-тренировочного характера, которые проводятся нашими вооруженными силами, мы ведем на собственной территории", - сказал он журналистам в Москве.

"А что в Черном море делают американские корабли за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают - это игра с огнем, это очередная попытка испытать нас на прочность. Наша оборона надежна, мы видим насквозь эти замыслы, мы готовы давать им отпор, но, к сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами, логикой того, что риски возрастают, риски столкновения", - подчеркнул замминистра.

Ранее в ноябре Минобороны РФ обвинило американских военных в наращивании группировки в регионе Черного моря и дестабилизирующих действиях рядом с российской границей.

По данным российского военного ведомства, с 30 октября в акватории Черного моря находится оснащенный крылатыми ракетами американский эсминец Porter, 3 ноября в акваторию зашел танкер John Lenthall, 4 ноября – корабль Mount Whitney ВМС США.

Накануне, 10 ноября, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военные США продолжат проводить операции в Черном море во всех случаях, когда это необходимо.

МИД РФ Сергей Рябков США Черное море

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