Ректора дагестанского медуниверситета заподозрили в трудоустройстве "мертвых душ"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Следователи провели обыски в доме ректора Дагестанского государственного медуниверситета (ДГМУ) Сулеймана Маммаева в рамках уголовного дела, возбужденного по факту трудоустройства "мертвых душ", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Маммаев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, ректор ДГМУ фиктивно трудоустроил своих родственников на различные должности, при этом они фактически в университете не работали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время ожидается череда новых уголовных дел в отношении руководства ДГМУ и близких к Маммаеву лиц. Не исключено, что сам ректор может быть привлечен по статье за организацию преступного сообщества для поборов со студентов и работников университета.

Сулейман Маммаев возглавил ДГМУ в январе 2016 года.