На заведующую детсадом в Ингушетии завели дело за трудоустройство "мертвых душ"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении жительницы республики по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону в четверг.

По данным следствия, с июля 2014 года по август 2020 года заведующая детсадом №7 Малгобека "Сказка" фиктивно трудоустроила на различные должности в учреждении нескольких местных жителей и необоснованно перечисляла зарплату на расчетные банковские счета данных лиц на сумму около 1,8 млн рублей. Деньгами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, сказал представитель главка.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) завели по материалам республиканского МВД и УФСБ РФ по региону.