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Mail.ru грозит штраф в 8 млн руб. за неудаление "Одноклассниками" запрещенного контента

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Компания Mail.ru может быть оштрафована из-за нарушения принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники" законодательства, выразившегося в неудалении запрещенного в РФ контента.

"В мировой суд Савеловского района Москвы поступил протокол об административном правонарушении в отношении компании Mail.ru, судебное заседание пройдет 19 ноября", - сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь Савеловского суда столицы Мария Михайлова.

Роскомнадзор составил в отношении Mail.ru административный протокол по ч.4 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем в сети интернет информации или интернет-страницы, если обязанность по удалению такой предусмотрена законодательством РФ). Наказание за такое правонарушение для юридических лиц предусматривает административный штраф в размере от 3 до 8 млн рублей.

С начала года это третий административный протокол в отношении Mail.ru из-за неудаления "Одноклассниками" запрещенного в РФ контента. В марте мировой суд признал компанию виновной в совершении двух административных правонарушений и назначил по каждому из них штраф в размере 2 млн рублей.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении соцсетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать к несанкционированных акциях.

За подобные нарушения с начала года многомиллионным штрафам подверглись также и зарубежные компании Google, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram и TikTok. По совокупности сумма выписанных в РФ зарубежным компаниям штрафов с начала года составляет около 200 млн рублей.

Mail.ru Одноклассники

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