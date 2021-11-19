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Mail.ru получила штраф в 3 млн руб. из-за запрещенного контента

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Mail.ru из-за нарушения принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники" законодательства, выразившегося в неудалении запрещенного в РФ контента.

"Мировой суд Савеловского района Москвы признал Mail.ru виновной в совершении административного правонарушения, компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей ", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Савеловского суда столицы Мария Михайлова.

Роскомнадзор составил в отношении Mail.ru административный протокол по ч.4 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем в сети "Интернет" информации или интернет-страницы, если обязанность по удалению такой предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение для юридических лиц предусматривает административный штраф в размере от 3 до 8 млн рублей.

С начала года, это третий административный протокол в отношении Mail.ru из-за неудаления "Одноклассниками" запрещенного контента.

В марте мировой суд признал компанию виновной в совершении двух административных правонарушений и назначил по каждому из них штраф в размере 2 млн рублей.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать к несанкционированных акциях.

За подобные нарушения с начала года многомиллионным штрафам подверглись также и зарубежные компании Google, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram и TikTok. По совокупности, сумма выписанных в РФ зарубежным компаниям штрафов с начала года составляет около 200 млн рублей.

Mail.ru Одноклассники Савеловский суд Москва

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