Губернатор Петербурга предложил лишить полномочий 6 муниципальных депутатов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился в ряд муниципальных образований с предложением досрочно прекратить полномочия муниципальных депутатов, к декларациям которых у него возникли претензии.

В частности, в региональном отделении "Справедливой России - За правду" "Интерфаксу" сообщили в четверг, что речь идет о четверых депутатах МО "Гавань" от этой партии: Ольге Фаттуш, Елене Узкой, Артеме Журавлеве и Олесе Кощеевой. По словам юриста партотделения Александра Новикова, претензии, на основании которых Беглов предлагает муниципалитетам лишить этих депутатов мандатов, касаются деклараций за 2019 год, которые ранее проверяла прокуратура и осталась удовлетворена пояснениями о недочетах. Партия ожидает, что муниципалитет, который возглавляет представительница "Справедливой России", откажется лишать полномочий своих коллег.

Кроме того, муниципальный депутат округа "Морской" Ольга Галкина, соратница арестованного экс-депутата петербургского законодательного собрания Максима Резника, также сообщила о том, что в ее муниципалитет пришло обращение Беглова относительно ее персоны в ноябре.

"По результатам проверки (...) выявлен факт неисполнения депутатом муниципального совета (...) Галкиной Ольгой Владимировной обязанностей, которые установлены федеральным законом "О противодействии коррупции" (представлены недостоверные и/или неполные сведения о доходах за 2019 год, искажение которых не признано несущественным)", - говорится в документе.

Галкина сказала "Интерфаксу", что, как ей удалось выяснить, среди претензий упомянуты бытовые переводы от ее мужа ей на банковскую карту, а также разночтение площади на 4 кв. метра в квартире, долей которой она владеет, возникшее из-за согласованной перепланировки. Она полагает, что расстановка сил в совете позволит ей сохранить место.

Депутат-самовыдвиженец из МО "Васильевский" Алексей Касаткин сообщил "Интерфаксу", что губернатор в конце октября предложил и его лишить полномочий. Он прогнозирует, что коллеги по муниципалитету исключат его из совета.

Кроме того, ряд депутатов были вызваны в комитет территориального развития Смольного для дачи пояснений в связи с декларациями 2020 года: это муниципальные депутаты из округов Гавань, №21, Гражданка, Академическое, Финляндский округ, Парголово, среди которых есть представители "Единой России", "Справедливой России", "Яблока" и самовыдвиженцы. Лишать полномочий этих депутатов на текущий момент не предлагается.