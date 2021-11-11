Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Губернатор Петербурга предложил лишить полномочий 6 муниципальных депутатов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился в ряд муниципальных образований с предложением досрочно прекратить полномочия муниципальных депутатов, к декларациям которых у него возникли претензии.

В частности, в региональном отделении "Справедливой России - За правду" "Интерфаксу" сообщили в четверг, что речь идет о четверых депутатах МО "Гавань" от этой партии: Ольге Фаттуш, Елене Узкой, Артеме Журавлеве и Олесе Кощеевой. По словам юриста партотделения Александра Новикова, претензии, на основании которых Беглов предлагает муниципалитетам лишить этих депутатов мандатов, касаются деклараций за 2019 год, которые ранее проверяла прокуратура и осталась удовлетворена пояснениями о недочетах. Партия ожидает, что муниципалитет, который возглавляет представительница "Справедливой России", откажется лишать полномочий своих коллег.

Кроме того, муниципальный депутат округа "Морской" Ольга Галкина, соратница арестованного экс-депутата петербургского законодательного собрания Максима Резника, также сообщила о том, что в ее муниципалитет пришло обращение Беглова относительно ее персоны в ноябре.

"По результатам проверки (...) выявлен факт неисполнения депутатом муниципального совета (...) Галкиной Ольгой Владимировной обязанностей, которые установлены федеральным законом "О противодействии коррупции" (представлены недостоверные и/или неполные сведения о доходах за 2019 год, искажение которых не признано несущественным)", - говорится в документе.

Галкина сказала "Интерфаксу", что, как ей удалось выяснить, среди претензий упомянуты бытовые переводы от ее мужа ей на банковскую карту, а также разночтение площади на 4 кв. метра в квартире, долей которой она владеет, возникшее из-за согласованной перепланировки. Она полагает, что расстановка сил в совете позволит ей сохранить место.

Депутат-самовыдвиженец из МО "Васильевский" Алексей Касаткин сообщил "Интерфаксу", что губернатор в конце октября предложил и его лишить полномочий. Он прогнозирует, что коллеги по муниципалитету исключат его из совета.

Кроме того, ряд депутатов были вызваны в комитет территориального развития Смольного для дачи пояснений в связи с декларациями 2020 года: это муниципальные депутаты из округов Гавань, №21, Гражданка, Академическое, Финляндский округ, Парголово, среди которых есть представители "Единой России", "Справедливой России", "Яблока" и самовыдвиженцы. Лишать полномочий этих депутатов на текущий момент не предлагается.

Петербург Александр Беглов Справедливая Россия - За правду

Новости по теме

Новости

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского
Дело "Седьмой студии"

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили иск на 129 млн руб. в пользу Минкультуры

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили иск на 129 млн руб. в пользу Минкультуры

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении
Пандемия коронавируса

В профильном комитете Думы готовы поддержать инициативу о QR-кодах на транспорте

В профильном комитете Думы готовы поддержать инициативу о QR-кодах на транспорте

В Госдуме увидели коррупционную составляющую в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах

В Госдуме увидели коррупционную составляющую в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах

Россия поднимала в воздух Су-30 при приближении к Крыму британского самолета-разведчика

Татарстан введет QR-коды для поездок на всех видах транспорта в республике

Пандемия коронавируса

В Думе заявили об "информационной пандемии", мешающей врачам бороться с COVID

В Думе заявили об "информационной пандемии", мешающей врачам бороться с COVID

На Кубани ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров

Пандемия коронавируса

Оперштаб сообщил о проработке законопроектов о QR-кодах на транспорте и в кафе

Оперштаб сообщил о проработке законопроектов о QR-кодах на транспорте и в кафе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });