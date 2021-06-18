Депутат парламента Петербурга Резник отправлен под домашний арест

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга санкционировал домашний арест депутата городского Законодательного собрания Максима Резника, задержанного за покушение на незаконный оборот наркотиков, сообщил корреспондент "Интерфакса" в пятницу.

"Избрать в отношении Резника Максима Львовича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, по 16 августа", - объявил суд.

Кроме того, суд запретил Резнику покидать квартиру и общаться с кем-либо, кроме проживающих с ним родственников, следователя и адвоката, получать и отправлять корреспонденцию, а также пользоваться любыми средствами связи.

Следствие просило отправить Резника под домашний арест. Защита ходатайствовала о залоге в 500 тыс. рублей либо подписке о невыезде.

На суде адвокат сообщил, что за Резника поручились спикер парламента Петербурга Вячеслав Макаров, депутаты Надежда Тихонова, Михаил Амосов, Александр Рассудов, Борис Вишневский, режиссер Александр Сокуров, журналисты Владимир Кара-Мурза, Лев Лурье и др. Ходатайство защиты о приобщении поручительства суд приобщил.

Решение о домашнем аресте будет обжаловано, сообщил журналистам адвокат парламентария Михаил Пашинский.

"Будем обжаловать. (...) По делам такой категории всем поголовно избирают прописку о невыезде. Более строгая мера пресечения свидетельствует об особом отношении к Максиму Львовичу Резнику, его общественно-политической деятельности", - сказал Пашинский.

Резник, обвиняемый в преступлении по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств), был задержан накануне. Он не признал вину.

Согласно материалам дела, Резник "у неустановленного лица приобрел для личного потребления марихуану массой 18,2 грамма", которую незаконно хранил.