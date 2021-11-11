Генпрокуратура попросила ВС РФ ликвидировать "Международный Мемориал"

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд России в конце ноября рассмотрит требование Генпрокуратуры о ликвидации международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (признана в РФ НКО-иноагентом) и его структурных подразделений.

"Судебное заседание по рассмотрению административного иска Генеральной прокуратуры РФ о ликвидации данной организации назначено на 25 ноября в 11:00", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

В "Мемориале", в свою очередь, назвали это решение политическим и заявили, что "никаких законных оснований для ликвидации международного "Мемориала" нет".

В организации отметили, что претензии Генпрокуратуры связаны якобы с систематическими нарушениями законодательства об "иностранных агентах". В частности, речь идет об отсутствии маркировки материалов организации.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году.

На протяжении нескольких лет организация была неоднократно оштрафована судами в РФ за нарушения закона об иноагентах.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (Международный Мемориал) – одна из старейших некоммерческих организация, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР и современной России.

Организация была учреждена в 1992 году в Москве. Ей предшествовала московская общественная группа "Мемориал", возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество "Мемориал". Одним из организаторов и первым почетным председателем общества "Мемориал" был академик Андрей Сахаров.