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Комиссия СПЧ намерена вмешаться в ситуацию с ликвидацией международного "Мемориала"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия по политическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) займется ситуацией с международной правозащитной организацией "Мемориал" (признана в РФ НКО-иноагентом), ликвидации которой добивается Генпрокуратура, заявил "Интерфаксу" член СПЧ, историк Николай Сванидзе.

"Кошмар. Это старейшая правозащитная организация России. Это постыдное решение, на мой взгляд. Я не могу ручаться за весь СПЧ, но моя комиссия этим займется", - сказал Сванидзе "Интерфаксу".

Он также выразил мнение, что весь СПЧ вмешается в эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России в конце ноября рассмотрит требование Генпрокуратуры о ликвидации международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (признана в РФ НКО-иноагентом) и его структурных подразделений.

В "Мемориале", в свою очередь, ранее в четверг назвали это решение политическим и заявили, что "никаких законных оснований" для ликвидации организации нет.

Международный "Мемориал" внесли в реестр иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (Международный Мемориал) - одна из старейших некоммерческих организаций, которая занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России.

Международный "Мемориал" был учрежден в 1992 году в Москве. Ему предшествовала московская общественная группа "Мемориал", возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество "Мемориал". Одним из организаторов и первым почетным председателем Общества "Мемориал" был академик Андрей Сахаров.

Николай Сванидзе СПЧ Генпрокуратура РФ Мемориал

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