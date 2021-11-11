Рогозин заявил, что уже в этом году увеличится финансирование космической науки

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Предприятия "Роскосмоса" получат повышенное финансирование на научные разработки уже в этом году, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Средства будут использованы в полном объеме, предприятия промышленности получат их в текущем году в рамках уже заключенных и реализуемых контрактов", - сказал Рогозин, слова которого приводят в пресс-службе.

"Принятие распоряжения правительства Российской Федерации о выделении госкорпорации дополнительных средств из резервного фонда позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина, создаст необходимые условия для решения задач по программе фундаментальных космических исследований на уровне ведущих космических агентств", - добавил он.

По данным пресс-службы, повышенное финансирование будет направлено на проекты по исследованию Луны и Венеры и исследования астрофизических объектов в ультрафиолетовом и видимом спектрах электромагнитного излучения, а также работах на орбитальном телескопе "Спектр-РГ"

"Также будет обеспечено финансирование работ в рамках совместного с Европейским космическим агентством проекта "ЭкзоМарс" по исследованию Марса", - добавили в пресс-службе.

Ранее президент РАН Александр Сергеев сообщил "Интерфаксу", что увеличенное финансирование будет производиться "с 2022 года по 2025 год включительно".

По его словам, финансирование позволит "выполнить задачи и по Луне и задачи по изучению дальнего космоса посредством наших космических аппаратов, в частности "Спектр-УФ".

Решение об увеличении финансирования космических научных исследований было принято на совещании с президентом РФ, прошедшем 12 апреля. Как сообщал "Интерфаксу" в апреле директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукевич, в Институте ожидают завершения необходимых бюджетных процессов, после которых можно было бы заключить контракты.

Он также отметил, что среди проектов, финансирование которых предполагается увеличить – станции по исследованию Луны, спутники "Резонанс-МКА" и "Бион".

По его словам, вопрос о финансировании проектов обсуждался на совещании 12 апреля, сейчас в институте ждут заключения контрактов.

"Есть бюджетный процесс, который длится своим чередом, и это не быстрая вещь. Хорошо, если в этом году успеем заключить все контракты", - сказал он.

Петрукович также отметил, что в институте ждут утверждения бюджетного финансирования ряда других научных проектов.

"Это проекты, которые уже практически на стапеле. Это "Луны", это "Спектр-УФ", это "Резонанс-МКА", это "Бион", - отметил глава института.

Орбитальная обсерватория "Спектр-УФ" предназначена для работы в ультрафиолетовом диапазоне спектра, недоступном для наблюдения с Земли. В проекте участвуют Россия, Германия и Испания. Предполагается, что "Спектр-УФ" будет единственным крупным инструментом для ультрафиолетовых исследований после завершения работы космического телескопа "Хаббл".

Ранее замгендиректора ИКИ РАН Олег Кораблев сообщил "Интерфаксу", что на реализацию миссии "Венера-Д" с российской стороны необходимо будет выделить 17 млрд рублей. По его словам, для обеспечения даты пуска в 2029 году необходимо начать опытно-конструкторскую работу в 2019-2020 годах.