Рогозин сообщил о начале финансирования миссии на Венеру

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в 2022 году приступает к началу финансирования миссии "Венера-Д", также выделены средства на новые лунные аппараты, сообщил Первому каналу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В этом году приступаем к началу финансирования миссии на Венеру - "Венера-Д". Выделили средства на новые лунные аппараты - орбитальный "Луна-26" и тяжелый посадочный "Луна-27"", - сказал он.

Также, по его словам, начинаются работы по новой космической обсерватории "Спектр-УФ".

20 ноября 2021 года Рогозин заявил, что "Роскосмос" договорился с NASA о совместной миссии по изучению Венеры. 29 ноября он допустил, что США могут отказаться от совместного проекта "Венера-Д", в этом случае Россия запустит венерианскую станцию самостоятельно. По оценке гендиректора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, отказ американцев от участия в проекте увеличит затраты российской стороны.

Как сообщал "Интерфаксу" замдиректора Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев, для реализации миссии американская сторона должна была выделить $300 млн. С российской стороны для реализации проекта, по его словам, необходимо выделить 17 млрд рублей. Кораблев отмечал, что для запуска миссии в 2029 году финансирование опытно-конструкторской разработки должно было начаться в 2019-2020 годах.

Планируется, что в состав миссии войдет посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток. Как говорил "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, одна из целей проекта - проверить наличие жизни на планете.