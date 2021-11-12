Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Дальневосточный федеральный университет возвращается к очному обучению

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Занятия в очном формате возобновляются со следующей недели в Дальневосточном федеральном университете, студенты которого с 8 ноября были переведены на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.

"С 15 ноября 2021 года лабораторные и практические занятия постепенно возвращаются в аудиторный формат. Лекционные занятия продолжаются в электронной образовательной среде", - сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

В университете ведется ежедневный мониторинг заболеваемости COVID-19, выполняются все рекомендации Роспотребнадзора.

Дальний Восток Дальневосточный федеральный университет коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Минобороны РФ сообщило о разработке биодобавки против COVID под названием "КовБАД"

Пандемия коронавируса

Комздраву Петербурга поручили провести обязательную вакцинацию пенсионеров от COVID

Комздраву Петербурга поручили провести обязательную вакцинацию пенсионеров от COVID

Дерипаска выиграл суд у Навального

Дерипаска выиграл суд у Навального

Уголовное дело возбуждено в связи с наездом на полицейского в Дагестане

Что произошло за день: четверг, 11 ноября

Путин второй раз за два дня провел телефонный разговор с Меркель

Генпрокуратура попросила ВС РФ ликвидировать "Международный Мемориал"

Генпрокуратура попросила ВС РФ ликвидировать "Международный Мемориал"

Губернатор Петербурга предложил лишить полномочий 6 муниципальных депутатов

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского
Дело "Седьмой студии"

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили иск на 129 млн руб. в пользу Минкультуры

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили иск на 129 млн руб. в пользу Минкультуры
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });