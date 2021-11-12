Дальневосточный федеральный университет возвращается к очному обучению

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Занятия в очном формате возобновляются со следующей недели в Дальневосточном федеральном университете, студенты которого с 8 ноября были переведены на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.

"С 15 ноября 2021 года лабораторные и практические занятия постепенно возвращаются в аудиторный формат. Лекционные занятия продолжаются в электронной образовательной среде", - сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

В университете ведется ежедневный мониторинг заболеваемости COVID-19, выполняются все рекомендации Роспотребнадзора.