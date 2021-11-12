Врио главы Роснедр Евгений Петров назначен руководителем ведомства

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Новым главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) назначен Евгений Петров, который сейчас является временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства РФ в пятницу.

Петров родился в 1979 году в Якутске. Окончил МГУ им. Ломоносова по специальности "геология". Позже получил степень кандидата физико-математических наук. Работал в "ПетроАльянс Сервис Компании", "Севернефтегазе".

В Роснедра Евгений Петров пришел в 2014 году на должность советника руководителя. В 2018 году стал советником министра природных ресурсов и экологии.

С 2020 года являлся заместителем главы Роснедр. В июне 2021-го был назначен временно исполняющим обязанности руководителя агентства.