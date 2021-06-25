Евгений Киселев покинет пост главы Роснедр

Исполнять его обязанности будет Евгений Петров, занимавший должность замруководителя агентства

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Евгений Киселев, долгие годы возглавлявший Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Временно исполнять обязанности руководителя будет Евгений Петров, который ранее был заместителем руководителя.

В апреле источники "Интерфакса" сообщали, что уже некоторое время обсуждается отставка главы Роснедр.

Киселев родился в 1961 году в Белгороде. В 1983 году окончил Свердловский горный институт имени Вахрушева с квалификацией "горный инженер-геолог". Стал соавтором ГИС-Атласа "Недра России", с 2002 года участвовал в международном проекте "Атлас геологических карт Центральной Азии", в 2005-2008 годах принимал участие в разработке долгосрочных программ по геологическому изучению недр суши и континентального шельфа России.

С 2012 года Киселев работал в должности заместителя руководителя Роснедр. С 2016 года состоял в должности заместителя министра природных ресурсов и экологии - руководителя Роснедр.