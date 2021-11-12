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Глобальное потепление обострило проблему газовых выбросов на Ямале

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Ученые, нефтегазовые компании и власти должны консолидировать усилия в поиске решения проблемы газовых выбросов на Ямале, которая обострилась с потеплением климата, сообщил заместитель директора по науке института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.

"Мерзлота начинает отступать. Подмерзлотные залежи газа начинают расформировываться, газ вырывается наружу. Эти явления, к сожалению, будут становиться все более опасными", - сказал Богоявленский в пятницу в Салехарде на международной научно-практической конференции "Современные исследования трансформации криосферы и вопросы геотехнической безопасности сооружений в Арктике".

По его словам, на сегодняшний день идет работа по определению наиболее опасных объектов.

"Мы восемь сезонов отработали, нам понятен генезис, понятно, что искать. Совместно с партнерами – "Газпромом" и "НОВАТЭКом" – приступили к поиску наиболее опасных объектов непосредственно на промыслах", - пояснил ученый.

Он добавил, что потенциально опасных бугров на Ямале обнаружено свыше 7 тыс. Кроме того существует больше 2 тыс. термокарстовых озер, дно которых усеяно кратерами выбросов газа. "Идет колоссальная дегазация. Озера – основные эмитенты метана в атмосферу", - пояснил Богоявленский.

Ямал ЯНАО

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