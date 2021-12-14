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Экологи заявили об ухудшении условий в Арктике из-за глобального потепления

Экологи заявили об ухудшении условий в Арктике из-за глобального потепления
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Экологическая ситуация в Арктике в связи с глобальным потеплением продолжает демонстрировать тенденцию к ухудшению, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на обзор Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

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"Процессы (в Арктике - ИФ) - устойчивые, тревожные и неоспоримые. Уменьшение великого снежного покрова, когда-то покрывавшего вершину мира, это один из наиболее хрестоматийных примеров климатических изменений", - заявил глава NOAA Рик Спинард во время представления обзора.

"Арктика - это система терморегуляции Земли. Миллиарды людей зависят от ее умиротворяющего воздействия на климат. У нас - малый интервал времени, когда мы можем избежать очень затратных, смертоносных и необратимых воздействий климата на будущее", - добавил он.

AP уточняет, что согласно исследованию NOAA, период с октября 2020 по сентябрь 2021 года занял седьмое место по величине температур за все время наблюдений - с 2006 года. Однако сезон с октября по декабрь 2020 года оказался самой теплой наблюдавшейся в регионе осенью. Кроме того, в Верхнем Лагере - круглогодичной исследовательской станции в центре ледникового щита Гренландии - впервые выпал дождь.

AP отмечает, что Арктика нагревается в два - три раза быстрее, чем другие регионы планеты. Однако тающие льды вызывают к жизни новые вызовы: в частности, более доступными становятся добыча нефти и газа, горнодобывающая деятельность, и между странами, желающими коммерческого освоения региона, растут разногласия, уточняет агентство.

Арктика США NOAA

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