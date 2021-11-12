Песков оставил без комментариев слова Лукашенко о переброске оружия в лагерь мигрантов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о попытках переброски оружия в лагерь мигрантов на границе с Польшей для дальнейшей эскалации конфликта.

"Я оставляю это без комментариев", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Лукашенко заявил, что в лагерь мигрантов на белорусско-польской границе уже двое суток перебрасывают оружие, которое в основном идет из Донбасса. По его мнению, цель таких действий – "устроить провокацию, столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их (польскими - ИФ)".