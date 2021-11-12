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Власти Белоруссии заявили о готовности привлечь РФ к обеспечению безопасности страны

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия готова обеспечить свою безопасность, в том числе при необходимости вместе с главным стратегическим союзником - Российской Федерацией, заявил министр обороны республики Виктор Хренин в пятницу.

"Созданная система реагирования на любые угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником - Российской Федерацией", - сказал Хренин. Видеофрагмент с его заявлением опубликован в телеграм-канале госагентства БелТА.

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"Мы готовы защитить рубежи Союзного государства и в кратчайшие сроки создать необходимую группировку войск на любом направлении. Попытки запугать нас и безосновательно обвинить заставляют нас реагировать адекватно на данную ситуацию", - заявил министр.

Он подчеркнул, что военная активность, которая развязана соседями вблизи границ Белоруссии, "по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом".

По его словам, вблизи западных границ Белоруссии создана группировка численностью свыше 15 тысяч человек, задействованы средства ПВО, развернуто 12 полевых лагерей для размещения польских военнослужащих и техники.

"Создается впечатление, что наши соседи, в частности, Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем, связанных с отношениями внутри Евросоюза, готова развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу. В этой связи хотелось бы предостеречь "горячие головы" не переоценивать свои возможности - язык ультиматумов угроз и шантажа неприемлем. Вооруженные силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады", - подчеркнул Хренин.

Виктор Хренин Белоруссия Минобороны Белоруссии

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