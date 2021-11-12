Минобороны РФ сообщило о сопровождении шести самолетов НАТО над Черным морем

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные отслеживают действия США и НАТО в Черном море, в том числе разведывательные полеты у границ РФ, сообщили в Минобороны России.

"Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем", - заявили в ведомстве.

Патрульный корабль "Павел Державин" подключился к слежению за действиями американских кораблей в Черном море. Ранее российские военные сообщали, что за кораблями ВМС США следят флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" и оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Эссен".

Министерство отмечает, что радиолокационные средства ВКС России и силы Черноморского флота ведут "непрерывный круглосуточный контроль за воздушной и морской обстановкой в акватории Черного моря".

"В центральной и северо-западной частях Черного моря зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А "Посейдон" ВМС США с авиабазы на о.Сицилия (Италия), самолета-разведчика С-160G "Габриэль" ВКС Франции с авиабазы на территории Румынии, стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США с авиабазы на о.Крит (Греция), а также стратегического самолета-разведчика U-2S ВВС США с авиабазы на о.Кипр (Греция)", - сказали в Минобороны.

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