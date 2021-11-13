Путин увидел в учениях НАТО в Черном море попытку не дать России расслабиться

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что организованные НАТО внеплановые учения в Черном море, как и поддержка Штатами использования беспилотной авиации в Донбассе, - это попытки "не дать расслабиться России".

В интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) Путин обратил внимание на то, что действующий президент Украины Владимир Зеленский "бодро рапортует о том, что они применяют "Байрактары", то есть беспилотные летательные аппараты".

"Это авиация, беспилотная, но эта авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями. Но никто на это даже не реагирует, а в США вообще поддержали практически. Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали. А официальные лица на Украине прямо говорят: применяли и будем применять дальше", - отметил президент РФ.

"Параллельно с этим организовали внеплановые учения в Черном море. Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться. Но пусть знают, что мы и не расслабляемся", - предупредил Путин.

Он подчеркнул, что незапланированные учения НАТО с использованием стратегического оружия в Черном представляют вызов для РФ, но Россия не будет нагнетать обстановку.

"Используются B-51, это достаточно старенькие самолеты, но дело не в носителях, а дело в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие - это серьезный вызов для нас. Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там", - сказал Путин.

По словам российского президента, Минобороны РФ "ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей".

Он также отметил, что пока не ознакомился с заявлениями, прозвучавшими, по словам ведущего, в западных СМИ и анонсировавшими "военное вторжение России на Украину". "Я вот этих алармистских заявлений не видел пока", - пояснил Путин.