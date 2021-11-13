Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин увидел в учениях НАТО в Черном море попытку не дать России расслабиться

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что организованные НАТО внеплановые учения в Черном море, как и поддержка Штатами использования беспилотной авиации в Донбассе, - это попытки "не дать расслабиться России".

В интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) Путин обратил внимание на то, что действующий президент Украины Владимир Зеленский "бодро рапортует о том, что они применяют "Байрактары", то есть беспилотные летательные аппараты".

"Это авиация, беспилотная, но эта авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями. Но никто на это даже не реагирует, а в США вообще поддержали практически. Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали. А официальные лица на Украине прямо говорят: применяли и будем применять дальше", - отметил президент РФ.

"Параллельно с этим организовали внеплановые учения в Черном море. Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться. Но пусть знают, что мы и не расслабляемся", - предупредил Путин.

Он подчеркнул, что незапланированные учения НАТО с использованием стратегического оружия в Черном представляют вызов для РФ, но Россия не будет нагнетать обстановку.

"Используются B-51, это достаточно старенькие самолеты, но дело не в носителях, а дело в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие - это серьезный вызов для нас. Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там", - сказал Путин.

По словам российского президента, Минобороны РФ "ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей".

Он также отметил, что пока не ознакомился с заявлениями, прозвучавшими, по словам ведущего, в западных СМИ и анонсировавшими "военное вторжение России на Украину". "Я вот этих алармистских заявлений не видел пока", - пояснил Путин.

Владимир Путин Черное море

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Осужденного за убийство мужчину задержали после побега из свердловской колонии

Что случилось этой ночью: суббота, 13 ноября

Сити-менеджер Петрозаводска попал под машину

В Белоруссии на учениях погибли два российских десантника

В Белоруссии на учениях погибли два российских десантника

Сбер продаст обратно ГПБ 36% "МФ Технологии", контролирующей 57% VK

В России планируют ввести почти повсеместный режим пропуска по QR-кодам. Главное

В России планируют ввести почти повсеместный режим пропуска по QR-кодам. Главное

Главы МИД и Минобороны Франции напомнили российским коллегам о Навальном и МН17

Основатель "Российской ЛГБТ-сети" Кочетков попал в реестр СМИ-иноагентов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });