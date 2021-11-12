Набережную в Красноярске назвали именем бывшего мэра Пимашкова

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Красноярске набережную Качи от устья реки до дома 19 по Речному переулку назвали в честь бывшего мэра города Петра Пимашкова, который умер летом 2021 года. Как сообщила пресс-служба мэрии, такое постановление подписал глава Красноярска Сергей Еремин.

Постановление отражает решение комиссии о наименовании и переименовании внутригородских объектов и увековечении памяти граждан и исторических событий.

Увековечить память бывшего мэра в сентябре предложили депутаты Красноярского городского совета. Они предложили назвать именем Пимашкова Театральную площадь, набережную реки Кача или Железнодорожный вокзал.

Пимашков родился 2 июля 1948 года в Белоруссии. Он работал в администрации Свердловского района Красноярска, затем с декабря 1996 года до 2011 года был мэром города. В декабре 2011 года и затем в 2016 году он избирался в Госдуму. Он умер 12 августа 2021 года и был похоронен на городском кладбище Бадалык.