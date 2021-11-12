Умер бывший глава Минздрава СССР академик Евгений Чазов

Академик РАН Евгений Чазов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Умер почетный директор НМИЦ кардиологии, академик РАН, бывший министр здравоохранения СССР Евгений Чазов, сообщили в российском Минздраве. Ему было 92 года.

Минздрав, глава ведомства Михаил Мурашко и весь коллектив выразили соболезнования родным и коллегам Чазова.

Чазов руководил советским Минздравом с 17 февраля 1987 года по 23 мая 1990 года. До этого, с 1967 года он возглавлял 4-е Главное управление при Минздраве, так называемую "Кремлевскую больницу", где лечил многих видных политических и государственных деятелей.

В Минздраве напомнили, что он занимался исследованиями применения фибролизина - препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда, находил новые подходы к лечению инфарктов и тромбозов, был удостоен Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, Премии Совета министров СССР и Государственной премии России. Также он был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", Героем Социалистического Труда, имел четыре Ордена Ленина.