Умер последний министр здравоохранения СССР

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Умер последний руководитель Минздрава СССР, профессор, академик РАМН Игорь Денисов, сообщили пресс-службе российского Минздрава.

О его смерти сообщили СМИ. В министерстве это подтвердили и добавили, что глава ведомства Михаил Мурашко направил родным и близким Денисова телеграмму с соболезнованиями.

Игорь Денисов родился в 1941 году в городе Свободный Амурской области. Он закончил Куйбышевский медицинский институт. С 1983 по 1987 годы он был ректором Рязанского медицинского института, с 1987 года - заместителем, а затем первый заместитель министра здравоохранения СССР. Союзное минстерство он возглавлял с 1990 по 1991 год. После распада СССР и до 2011 года Денисов занимал должности проректора и первого проректора Сеченовского университета.