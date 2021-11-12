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Осужденный за убийство сбежал из свердловской колонии-поселения

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Осужденный сбежал с участка колонии-поселения ИК-12 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), ведется розыск. Об этом сообщается на сайте регионального ГУФСИН.

Согласно ориентировке, беглец был одет в красную куртку.

Мужчина был ранее осужден по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорен к наказанию в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

"Есть определенная судебная система в РФ, что (....) осужденные могут находиться в другой степени наказания. Они работают на производстве. Им разрешается находиться в степени поселенцев", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Свердловская область ФСИН

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