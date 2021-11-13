Осужденного за убийство мужчину задержали после побега и свердловской колонии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Осужденного за убийство, совершившего накануне побег с участка колонии-поселения в Свердловской области, задержали утром в субботу в Нижнем Тагиле, говорится в сообщении регионального ГУФСИН.

Сопротивления сотрудникам ГУФСИН беглец не оказывал.

Как сообщалось, мужчина был приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу об убийстве.

Колонии-поселения предназначены для тех, кто нарушил закон по неосторожности или впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести. Как пояснили "Интерфаксу" накануне в пресс-службе регионального ГУФСИН, "есть определенная судебная система в РФ, что (....) осужденные могут находиться в другой степени наказания". В таких случаях они могут работать на производстве и им разрешается жить в таких колониях на правах поселенцев.