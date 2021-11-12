В Думу внесены законопроекты о QR-кодах в общественных местах, поездах и на самолетах

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, при междугородних и международных поездках на поездах и самолетах, говорится на сайте кабмина.

Контроль в общественных местах

Первый законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что участие в массовых мероприятиях, посещение культурных учреждений, заведений общепита и магазинов будет возможно при наличии QR-кода о прививке, подтверждения перенесенной болезни или медицинского отвода от вакцинации. До 1 февраля при отсутствии этих документов будет достаточно ПЦР-теста, после 1 февраля исключение будут делать только для людей с медицинским отводом.

QR-коды в магазинах и кафе должны будут предъявлять только граждане старше 18 лет.

Решение об использовании QR-кодов и перечень объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти, пояснили в правительстве. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

"По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.

Позднее вице-премьер Татьяна Голикова пояснила в ходе брифинга по мерам в борьбе с коронавирусной инфекцией, что ограничения в общественных местах планируется ввести в полную силу с 1 февраля 2022 года.

"Понимая, что нашим гражданам нужно дать время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступят в силу с 1 февраля 2022 года", - сказала Голикова.

QR-коды для международных и междугородних поездок

Еще один законопроект "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" устанавливает требование для пассажиров поездов и самолетов иметь свидетельство о вакцинации или перенесенной болезни либо медицинский отвод.



"До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста", - говорится в сообщении.