Правительство задумало достичь коллективного иммунитета в 80% к июню

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - С учетом нынешних темпов вакцинации и за счет принятия федерального закона о QR-кодах правительство планирует достичь показателя коллективного иммунитета к коронавирусу в 80% к июню 2022 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Законопроект имеет срочный характер, действует до 1 июня 2022 года, - отметила она. - Почему такой срок: (...) достижение 80% коллективного иммунитета, с учетом того, как сегодня идет вакцинация, очень надеюсь, что с учетом соблюдения тех ограничительных мер, которые будут введены на территории регионов нашей страны, дадут нам возможность в течение этого срока сформировать этого показателя и не допускать такого распространения пандемии, который мы наблюдаем сейчас".

Она также отметила, что законопроект не затрагивает детей и подростков, так как пока в стране не принято решение о вакцинации данных категорий граждан. Меры направлены на россиян старше 18 лет.

На этом брифинге Голикова сказала, что из-за нежелания граждан прививаться и соблюдать ограничения в стране наблюдается высокая смертность от COVID-19. Правительственный законопроект о QR-кодах призван стимулировать вакцинацию. Вице-премьер при этом подчеркнула, что гражданам нужно дать время на прививку, поэтому до 1 февраля там, где введут доступ по QR-кодам, будут также приниматься отрицательные ПЦР-тесты.

Весной 2021 года чиновники говорили, что рассчитывают добиться достижения коллективного иммунитета в 60% за счет вакцинации к сентябрю. 9 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что как минимум первый компонент вакцины от коронавируса получили 62 млн человек. 10 ноября Голикова сказала, что целевая планка по коллективному иммунитету - 80%, но лучше было бы добиться 90-95%.