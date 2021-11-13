Российские военные сообщили о четырех полетах самолетов НАТО над Черным морем

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - За сутки в районе Черного моря российские военные обнаружили и сопроводили силами радиолокационных средств (РЛС) четыре полета американских разведывательных самолетов, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военных, в районе действий кораблей США в северо-западной части Черного моря зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А "Посейдон" ВМС США, взлетевших с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия (Италия).

"Стратегический самолет-разведчик U-2S ВВС США, вылетевший с авиабазы Акротири на острове Кипр, вел разведку из воздушного пространства Украины и северо-западной части Черного моря", - сообщили в Минобороны.

В министерстве отметили, что действия США носят агрессивный характер. "Эсминец с управляемым ракетными оружие "Портер" ВМС США, штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США провели ряд совместных учений с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах у берегов Румынии и осуществили заход в порт Констанца (Румыния)", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что за действиями американских кораблей в Черном море следят корабли Черноморского флота: ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин". "Ничем не спровоцированная агрессивная военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе и втягивание в нее причерноморских государств несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности", - подчеркивается в сообщении.

12 ноября в Минобороны РФ сообщали о сопровождении шести самолетов-разведчиков США.

4 ноября в Черное море зашел американский корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни") - флагман 6-го оперативного флота США. Ранее 30 октября в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter ("Портер"), оснащенный крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk ("Томагавк").

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Россия в последние годы значительно усилила военную группировку в регионе Черного моря. В частности, в Крыму создан армейский корпус. Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, несколько фрегатов и малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

Официально сообщалось, что российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей"), а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех").

Как сообщали российские военные, в планах - построить под Севастополем новую радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении.