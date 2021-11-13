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Корабли Украины, США, Турции и Румынии провели учения в Черном море

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Украинские военно-морские силы провели тренировку с кораблями ВМС США, Турции и Румынии, сообщает в субботу служба по связям с общественностью командования ВМС Вооруженных сил Украины.

"В акватории Черного моря корабли украинских ВМС приняли участие в тренировках типа "PASSEX" с кораблями ВМС США, Турции и Румынии. Среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС - патрульный самолет P-8 "Poseidon" и вертолет. Всего в тренировке приняли участие семь кораблей, два из которых от украинских ВМС - патрульный катер Славянск и средний десантный корабль Юрий Олефиренко", - говорится в ее сообщении в фейсбуке.

Отмечается, что целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышением уровня совместимости с флотами Альянса.

Согласно сообщению, во время выполнения тренировки были отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи.

Ранее российские военные сообщили о четырех полетах самолетов НАТО над Черным морем.

Украина США Турция Румыния Черное море

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