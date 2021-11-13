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Два спутника связи будут запущены с Байконура 6 декабря

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Ракета "Протон-М" 6 декабря выведет на орбиту с космодрома Байконур два спутника связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", сообщили в субботу в "Роскосмосе".

Отмечается, что запуск запланирован в 15:20 по московскому времени.

Договоры на создание двух новых спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" были подписаны между АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и европейской компанией Thales Alenia Space Italia в августе 2019 года.

Спутники серии "Экспресс" изготавливаются по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" в интересах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Эти космические аппараты предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории России, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.

Роскосмос Байконур Экспресс

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