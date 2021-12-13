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Ракета "Протон-М" со спутниками "Экспресс" стартовала с Байконура

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" стартовала с космодрома Байконур, трансляцию запуска ведет "Роскосмос".

Запуск состоялся в 15:07 мск со стартовой площадки №200. Ракета должна вывести на орбиту спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" - это коммерческие геостационарные телекоммуникационные аппараты среднего класса.

Общая длительность выведения от момента старта ракеты-носителя до момента отделения первого космического аппарата "Экспресс-АМУ7" составит 17 часов 50 минут, для второго "Экспресс-АМУ3" - 18 часов 7 минут.

В воскресенье ракета была вывезена на стартовый комплекс. Первоначально пуск был запланирован на 6 декабря, но позднее был перенесен на 12 декабря из-за проблем с разгонным блоком. Позже в "Роскосмосе" сообщили о новом переносе пуска - на 13 декабря.

Спутники серии "Экспресс"

Спутники серии "Экспресс" изготавливаются по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" в интересах министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Эти космические аппараты предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории России, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.

Протон-М Роскосмос

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