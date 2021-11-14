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В ФСВТС России заявили, что ограничений на сотрудничество с Ираном в военной сфере нет

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - РФ готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном, ограничений на такую работу нет, сообщил "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"У нас нет каких-либо ограничений на работу с иранскими партнерами. Поэтому мы готовы обсуждать различные варианты сотрудничества, которые будут отвечать интересам двух государств", - сказал Шугаев на выставке Dubai Airshow-2021.

20 октября в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Иран и Россия в ближайшее время проведут заседание комиссии по ВТС. По его словам, стороны прикладывают усилия, чтобы разработать долгосрочную "дорожную карту".

"Благодаря тому, что уже более 40 лет наша страна живет в условиях санкций, львиную долю вооружений мы производим сами. Но есть некоторые аспекты, которые мы не смогли перевести в практическую производственную плоскость или же их не позволяют осуществить соображения экономического характера. И тогда мы обращаемся к российским коллегам и заключаем военные контракты", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах ВТС с Россией после снятия с Ирана ограничений по линии Совбеза ООН (перевод телеканала "Россия-24").

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-300 "Фаворит" (концерн "Алмаз-Антей").

Официально сообщалось, что в декабре 2006 года Россия выполнила контракт на поставку Ирану 29 комплексов ПВО ближнего действия "Тор-М1".

ФСВТС России Дмитрий Шугаев Dubai Airshow

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