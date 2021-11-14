Россия в 2021 году заключила новые оружейные контракты на сумму более $10 млрд

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Россия в этом году подписала новые контракты на поставку за рубеж вооружения и военной техники на сумму свыше $10 млрд, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на Dubai Airshow-2021.

Он отметил, что заказы из стран Ближнего Востока составляют примерно 30% от общего портфеля "Рособоронэкспорта".

"Рособоронэкспорт" - единственная в России государственная организация по экспорту и импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в госкорпорацию "Ростех".

В августе Михеев заявил, что по итогам форума "Армия-2021" Россия увеличила портфель заказов на сумму свыше 2 млрд евро, подписав около 20 контрактов.

В частности, была законтрактована поставка самолетов Су-30, вертолетов Ми-35П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, авиационных средств поражения, ПТРК "Корнет-ЭМ", оружия для кораблей и подводных лодок.

По словам Михеева, были подписаны первые контракты на мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М" и комплекс РЭБ "Красуха".

В воскресенье в Дубае (ОАЭ) открывается одна из крупнейших международных авиационно-космических выставок - Dubai Airshow. Авиашоу традиционно проводится один раз в два года, в 2021 году оно пройдет в 17-й раз. Двери авиасалона будут открыты для экспонентов и гостей с 14 по 18 ноября.