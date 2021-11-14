Что произошло за день: воскресенье, 14 ноября

Проигрыш сборной России в матче с Хорватией, начало поставок С-400 Индии и локдаун для непривитых в Австрии

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ по футболу 2022 года. Счет - 1:0 в пользу хорватов из-за автогола российского защитника Федора Кудряшова на 81-й минуте. Сборной России предстоит участие в стыковых матчах. "Интерфакс" вел текстовую трансляцию.

- Коронавирус в РФ диагностировали еще у 38 823 человек. Скончались за сутки 1 219 пациентов. Суточная заболеваемость в Москве упала до минимума с 7 октября.

- Россия начала поставлять зенитные ракетные системы ПВО С-400 Индии. Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил на Dubai Airshow-2021, что Индия должна получить первый дивизион до конца года. Руководитель "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия в этом году подписала новые контракты на поставку вооружения за рубеж на сумму свыше $10 млрд.

- В Комсомольске-на-Амуре начали работать над образцами истребителей пятого поколения Checkmate. Ранее сообщалось, что новый самолет будет ориентирован на экспорт, первый полет запланирован на 2023 год.

- Австрия с 15 ноября вводит десятидневный локдаун для непривитых жителей. Вечером в воскресенье парламент, как ожидается, утвердит решение, а по истечении десяти дней специалисты оценят эффективность ограничений.

- Елизавета II снова отказалась от участия в публичном мероприятии. Королева Великобритании должна была присутствовать на церемонии в память о погибших в мировых войнах и других конфликтах, однако потянула спину и отменила планы.