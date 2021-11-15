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На Камчатке человек погиб в столкновении бензовоза с грузовиком

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - На Камчатке днем в понедельник бензовоз, перевозивший 11 тонн мазута, врезался в стоявший на обочине грузовик Toyota Toyoace, съехал в кювет и перевернулся, водитель бензовоза погиб на месте, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь краевого управления МВД Денис Голуб.

По его словам, также пострадали двое рабочих, которые в момент ДТП устанавливали на трассе дорожное ограждение. Они получили травмы и были госпитализированы.

Столкновение произошло на 33-м километре федеральной трассы Морпорт - Аэропорт, соединяющей города Петропавловск-Камчатский и Елизово.

Пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Елена Левин сообщила "Интерфаксу", что из-за ДТП произошла утечка мазута. На место выезжали пожарные и сотрудники отряда ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов (ЛАРН).

"Пожарные с помощью установки комбинированного тушения пожаров "Пурга" обработали перевернувшуюся автоцистерну и прилегающую к ней территорию. А специалисты ЛАРН ликвидировали мазут, обработав сорбентом загрязненный участок площадью около 150 квадратных метров", - сказала Левин.

Камчатка МВД МЧС Петропавловск-Камчатский Елизово

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