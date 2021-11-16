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Число жертв ДТП с бензовозом на Камчатке увеличилось до двух человек

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Один из двух дорожных рабочих, пострадавших в аварии с бензовозом на Камчатке, умер в больнице. Таким образом, число жертв ДТП увеличилось до двух человек, включая погибшего водителя бензовоза, сообщает во вторник прокуратура Камчатского края.

В РоссииНа Камчатке человек погиб в столкновении бензовоза с грузовикомЧитать подробнее

"Другой (рабочий - ИФ) в тяжелом состоянии находится в травматологическом отделении Елизовской районной больницы", - говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране труда на предприятиях, где работали двое погибших и пострадавший в автоаварии.

В ведомстве отметили, что поставили на контроль результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту аварии.

Как сообщалось, авария произошла накануне днем на 33-м километре федеральной трассы Морпорт - Аэропорт, соединяющей города Петропавловск-Камчатский и Елизово. Там бензовоз, груженый 11 тоннами мазута, врезался в стоявший на обочине грузовик дорожной фирмы. Водитель бензовоза погиб на месте, пострадали двое рабочих, которые в момент удара устанавливали дорожное ограждение.

Камчатка

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