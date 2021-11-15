Минприроды предложило ужесточить наказания за эконарушения при перевалке угля в портах

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минприроды разработало и внесло в правительство законопроект, предполагающий ужесточение наказаний в рамках КоАП за экологические нарушения при перевалке угля в портах.

Как сообщили журналистам в ведомстве, законопроектом предлагается увеличение штрафов для недобросовестных стивидоров. "Если дважды не выполняется предписание при перевалке или дроблении угля, штраф со 100 - 200 тысяч рублей увеличивается до 300 - 600 тысяч или деятельность компании приостанавливается (на срок - ИФ) до 90 суток", - сказал представитель ведомства.

В Минприроды отметили необходимость усиления административной ответственности за эконарушения при перевалке угля в портах. "РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей - ИФ) высказал свои замечания, по ним видно, что бизнес не поддерживает усиление ответственности за нарушения. Позиция Минприроды России - санкции должны стимулировать предупреждение и снижение загрязнения окружающей среды. К добросовестным компаниям они применяться не будут", - добавил собеседник ведомства.