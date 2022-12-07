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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Повышение штрафов для стивидоров за нарушения при перевалке угля отложат на 2 года

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству одобрил поправку, которая переносит на два года (с 1 сентября 2023 года на 1 сентября 2025 года) вступление в силу повышенных административных штрафов для стивидорных компаний, нарушающих природоохранное законодательство по перевалке угля.

Группа депутатов внесла эту поправку ко второму чтению правительственного законопроекта о повышении административных штрафов за невыполнение экологических и санитарно-эпидемиологических предписаний при перевалке, дроблении и сортировке угля в морском или речном порту.

Если закон будет принят, штраф для компаний может составить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Повторное (в течение года) нарушение может повлечь штраф в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток.

В пояснительной записке говорится, что сейчас штраф за невыполнение соответствующих предписаний для юридических лиц составляет от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. В правительстве считают, что такие штрафы не заставят крупные стивидорные компании принять реальные меры по устранению выявленных нарушений. Проблему они считают особенно актуальной для Приморского и Хабаровского краев, а также Мурманской области.

Законопроект должны рассмотреть во втором чтении 8 декабря.

Госдума правительство Приморье Хабаровский край Мурманская область
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