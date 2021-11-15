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Дальневосточный федеральный университет возглавил выходец из "Бауманки"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ректором Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с 16 ноября станет Борис Коробец, бывший первый проректор - проректор по научной работе и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Баумана, сообщила пресс-служба ДВФУ.

Приказ о его назначении подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Коллективу Коробца представил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

На представлении Коробец отметил, что академическая среда обладает колоссальной энергией, ответственностью и чуткостью к новациям. "Для меня важны ценности вуза, традиции, культура региона. Осознаю, что со многим ещё предстоит познакомиться", - сказал Коробец.

Коробцу 38 лет. Он в 2004 году окончил МГТУ имени по специальности "Юриспруденция", затем преподавал в вузе и в 2007 году стал кандидатом юридических наук. В 2011 году он окончил РАНХиГС по специальности "Государственное и муниципальное управление", а в 2016 году - снова МГТУ по специальности "Организация и управление наукоемкими производствами". В 2017 году он защитил докторскую диссертацию о математическом моделировании эффективного формирования научно-технических программ.

В 2007 году он возглавил в МГТУ кафедру "Управление интеллектуальной собственностью", в 2014 году возглавил Научно-образовательный центр "Инновационное предпринимательство и управление интеллектуальной собственностью", разработал и внедрил систему управления интеллектуальной собственностью в университете. Проректором он был с 2018 года.

Коробец также входит в бюро Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию, в Совет по вопросам интеллектуальной собственности при спикере Совета Федерации, в Совет по науке и образованию при спикере Госдумы.

С июля 2021 года обязанности ректора ДВФУ исполнял Алексей Кошель, сейчас его наградили почетной грамотой Министерства науки и высшего образования за заслуги в сфере образования и добросовестный труд.

В июле ректор ДВФУ Никита Анисимов возглавил Высшую школу экономики.

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