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Ректор ДВФУ Анисимов стал и.о. ректора Высшей школы экономики

Ректор ДВФУ Анисимов стал и.о. ректора Высшей школы экономики
Ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики вместо ушедшего в отставку Ярослава Кузьминова назначен действующий ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании ученого совета НИУ ВШЭ.

Фальков сказал, что новому и.о. ректора ВШЭ важно получить поддержку коллектива", а также сохранить "коллектив - очень самобытный и состоявшийся, который формировался долгие годы".

Анисимов родился в 1978 году, с отличием окончил механико-математический факультет МГУ, имеет ученую степень кандидата физико-математических наук. С 2002 по 2016 годы работал на разных должностях в ректорате МГУ, возглавлял Институт переподготовки и повышения квалификации, был проректором вуза.

В августе 2016 года распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева был назначен и.о. ректора Дальневосточного федерального университета, в декабре 2018 года стал ректором вуза сроком на пять лет.

1 июля стало известно, что Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ, который занимал 28 лет. Он занял пост научного руководителя вуза вместо Евгения Ясина.

ДВФУ ВШЭ Никита Анисимов

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