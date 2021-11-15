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Эксперт объяснила случаи тяжелого течения COVID у привитых пожилых людей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Прошедшие вакцинацию от коронавируса пожилые люди в единичных случаях могут серьезно заболеть COVID-19 и даже умереть, но это связано с иммунодефицитом, который провоцирует присоединение других инфекций, сообщила замдиректора института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"В единичных случаях у вакцинированных, в основном у пожилых, все-таки развивается ярко выраженная симптоматика с пневмонией и бывают очень редкие летальные исходы. Конечно, много вопросов, действительно вакцинированы были эти пациенты или нет", - сказала Руженцова в интервью "Российской газете".

"Но в случае, если прививка была, такое развитие событий объясняется тем, что у людей в возрастной группе 60+ есть иммунодефицит, который не позволяет выработаться полноценной иммунной защите", - уточнила она.

По словам эпидемиолога, в этой ситуации "происходит присоединение каких-то других возбудителей".

"Очень часто активизируется на этом фоне своя микрофлора, которая постоянно живет в кишечнике, в полости рта. И за счет этих своих вроде бы привычных стрептококков, стафилококков и развивается это тяжелое состояние, иногда, к сожалению, с летальным исходом", - добавила Руженцова.

При этом она сказала, что "при банальном ОРВИ такие исходы мы видели и раньше, до того, как мы узнали про ковид".

Кроме того, эксперт сообщила, что прошедшие вакцинацию в случае заболевания COVID-19, "даже при развитии заболевания выделяют гораздо меньшее количество вируса, чем невакцинированные, так как иммунная система препятствует размножению вируса".

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Татьяна Руженцова Роспотребнадзор Коронавирус

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