Путин может встретиться с членами СПЧ 10 декабря

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Встреча президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) намечена на 10 декабря, в День прав человека, сообщил "Интерфаксу" в понедельник член СПЧ Андрей Бабушкин.

В свою очередь глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что представители Совета надеются, что встреча с главой государства пройдет "примерно тогда же, как и обычно, - в начале декабря".

Также Бабушкин сообщил агентству, что формат встречи с Путиным пока не определен, этот вопрос решит сам президент.

Ранее в разговоре с "Интерфаксом" члены СПЧ сообщили, что на встрече с главой государства намерены обсудить вопросы, связанные с пытками заключенных в исправительных учреждениях, необходимостью изменить закон о СМИ-иноагентах, а также о деле ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева.