Члены СПЧ хотят обсудить с Путиным пытки в колониях и закон о СМИ-иноагентах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) на встрече с главой государства намерены обсудить вопросы, связанные с пытками заключенных в исправительных учреждениях, необходимостью изменить закон о СМИ-иноагентах, а также о деле ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева.

По данным источников "Интерфакса", встреча членов СПЧ с Владимиром Путиным может состояться в середине декабря.

"Идет интенсивная подготовка, уже почти все комиссии провели заседания, где обсуждали, какие вопросы, по мнению членов комиссий, наиболее актуальны, и эта подготовка сейчас заканчивается", - сообщил "Интерфаксу" глава СПЧ Валерий Фадеев.

Он уточнил, что в рамках комиссий члены СПЧ обсудили "широчайший спектр вопросов" и подготовили около 50 тем. "Ясно, что 50 тем мы не сможем обсудить, поэтому сейчас будем какие-то приоритеты выстраивать", - добавил глава СПЧ.

Среди тем, которые будут подниматься во время заседания совета с президентом, по словам Фадеева, будут вопросы, связанные со скандалами с пытками в исправительных учреждениях и тема иноагентов. При этом он сообщил, что пока не стал бы фокусироваться на конкретных темах, которые будут обсуждаться, "во всяком случае запретных тем нет".

Говоря о деле обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, глава СПЧ сообщил, что эта тема скорее всего не будет обсуждаться, "не очень понятно, как мы можем изменить эту ситуацию, повлиять на эту ситуацию на встрече".

Член СПЧ, председатель комиссии по правам человека в информационной сфере, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил агентству, что его комиссия намерена поднять вопрос о необходимости внести изменения в закон о СМИ-иноагентах.

"По нашей комиссии - это будет прежде всего тема иноагенты-СМИ. Будем еще раз уточнять позиции свои и говорить о том, что этот закон нуждается в очень сильном совершенствовании, изменении, для того, чтобы он соответствовал российскому законодательству и закону о СМИ", - сказал Гусев.

Член СПЧ, председатель комиссии по политическим правам Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" высказал мнение, что на встрече с президентом будут подниматься вопросы, связанные с делом ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева и тема ликвидации признанного в России НКО-иноагентом "Мемориала".

"Мной подготовлена тема, связанная с раскрытием исторических архивов, это главная тема. Но, как вы видите, меняются политические обстоятельства, поэтому темы могут расширяться. О чем пойдет разговор, я пока не знаю. Ситуация меняется, возникают оперативные темы, которые очень важные. Как тема Зуева, так и тема "Мемориала" обязательно должны быть озвучены, но кем они будут озвучены - мной или кем-то еще - пока не знаю", - сказал Сванидзе.

Собеседники агентства также сообщили, что окончательная дата и формат заседания еще не определены.