Песков исключил сокращение транзита газа через Белоруссию после запуска "Северного потока-2"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Заявление президента РФ Владимира Путина об осложнении отношений с Белоруссией в случае перекрытия газа Европе не означает сокращения прокачки газа через соседнюю страну после запуска "Северного потока-2", заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты просили представителя Кремля прокомментировать слова Путина о том, что остановка прокачки газа в Европу Белоруссией не будет способствовать развитию отношений с ней как с транзитной страной. Пескова спросили, значит ли это, что РФ сократит транзит через Белоруссию после ввода "Северного потока-2".

Дмитрий Песков на это ответил: "Нет не означают".