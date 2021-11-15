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Песков исключил сокращение транзита газа через Белоруссию после запуска "Северного потока-2"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Заявление президента РФ Владимира Путина об осложнении отношений с Белоруссией в случае перекрытия газа Европе не означает сокращения прокачки газа через соседнюю страну после запуска "Северного потока-2", заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты просили представителя Кремля прокомментировать слова Путина о том, что остановка прокачки газа в Европу Белоруссией не будет способствовать развитию отношений с ней как с транзитной страной. Пескова спросили, значит ли это, что РФ сократит транзит через Белоруссию после ввода "Северного потока-2".

Дмитрий Песков на это ответил: "Нет не означают".

Белоруссия Дмитрий Песков Северный поток 2

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