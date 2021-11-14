Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток 2"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Европейский союз укрепить свои связи с другими странами-единомышленниками и пересмотреть зависимость от России в поставках газа, заблокировав сертификацию газопровода "Северный поток-2", сообщила британская Sunday Telegraph.

"Это (газопровод - ИФ) рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России ужесточить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, напоминающую нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров", - заявила Трасс изданию.

Она подчеркнула: "В это критическое время мы должны углублять наши инвестиционные и торговые связи со странами, которые следуют правилам и позволяют процветать свободной рыночной экономике. Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию".

Трасс также заявила, что Кремль якобы несет ответственность за использование отчаявшихся мигрантов в качестве оружия. Она указала, что положить конец "позорному искусственному миграционному кризису", который разгорается на восточных границах Европы, должен президент РФ Владимир Путин.

Министр добавила, что Великобритания не отвернется от своих европейских союзников, которые "находятся на границе свободы", в сложной ситуации.

"Мы не просто стоим бок о бок с Польшей, поскольку она несет на себе основную тяжесть этого позорного искусственного миграционного кризиса, но и солидарны с другими странами "Вышеградской четверки" - Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, и с нашими друзьями в странах Балтии и Украине", указала Трасс.

Sunday Telegraph напомнила, что Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель встретиться с Лукашенко в ближайшие дни.

"Хотя любые переговоры будут направлены на деэскалацию кризиса, Москвой и Минском это неизбежно будет представлено как пропагандистский переворот", - отмечает газета.

Издание пишет, что "также растут опасения, что Россия может готовиться к попытке захвата части Украины, повторяя аннексию Крыма в 2014 году, на фоне сообщений о том, что 90 тысяч российских военнослужащих в настоящее время размещены вдоль ее восточной границы".

10 сентября "Газпром" официально сообщил о полном завершении строительства "Северного потока-2". Для реализации проекта из-за противодействия со стороны его противников потребовалось на 1,5 года больше, чем было запланировано.

В то же время, как заявил в ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подвижек в процессе сертификации газопровода "Северный поток - 2" со стороны европейских стран пока нет, но это процесс, который требует времени.

"Пока нет. Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное - терпеливо ждать", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков вновь отметил, что "Северный поток - 2" - "очень важный проект, который сыграет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности европейского континента".

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. Первая нитка газопровода уже полностью заполнена газом и готова к работе.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.