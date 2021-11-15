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Скоростную трассу между Москвой и Петербургом достроят к концу 2023 года

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Первая трасса, соединяющая Москву и Санкт-Петербург без единого перекрестка, будет достроена к концу 2023 года, сообщил глава ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.

Он назвал строительство трассы, соединяющей две столицы, главным успехом госкомпании за последние годы.

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Петушенко напомнил, что более 606 километров этой трассы были сданы два года назад. "На сегодняшний день ни одного перекрестка, ни одного пересечения в одном уровне. Есть маленький кусочек (для достройки) - обход Твери. Мы планируем, что к концу 2023 года мы обязательно его построим, и тогда у нас будет первая трасса в России, соединяющая две столицы", - сказал Петушенко.

Он подчеркнул, что "все узкие места, которые там были, расшили - сейчас скорость движения (составляет) 130 км/ч". "Причем с допусками, которые сегодня есть, мы понимаем, что от Москвы до Питера можно доехать за пять часов совершенно спокойно", - уверен глава ГК "Автодор".

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