Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путину сообщили о нехватке рабочих для строительства М-12 Москва-Казань

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил президенту Владимиру Путину о нехватке рабочих для строительства трассы М-12 "Москва -Казань".

"Мы в периоде понимаем, что нужно до 20 тысяч народа принимать. Один из участков у нас делают коллеги из Китая, но вообще вопрос с трудовыми ресурсами - один из сложных", - сказал Петушенко.

Он добавил, что раньше стройке требовались неквалифицированные рабочие, но сейчас идет работа со сложной техникой, поэтому нужны высокопрофессиональные кадры.

По словам Петушенко, работают самые сильные предприятия в дорожной отрасли, обеспеченные инженерно-техническим персоналом. Он отметил, что вопросы с нехваткой рабочих компания сумеет решить.

В России дефицит рабочих возник из-за закрытия границ в связи с пандемией. В разные периоды Минстрой оценивал нехватку рабочих в пределах от 1,2 до 5 млн человек. Чтобы решить проблему, министерство дорабатывает механизм ввоза мигрантов на стройки.

Автодор Вячеслав Петушенко Минстрой Владимир Путин М12

Новости по теме

Новости

Росстат представит первые данные по переписи населения в январе

Мишустин отметил, что заболеваемость COVID идет на спад в ряде регионов РФ

Пандемия коронавируса

Бессимптомно переболевшим COVID с подтвержденным диагнозом выдадут QR-коды

Бессимптомно переболевшим COVID с подтвержденным диагнозом выдадут QR-коды
Пандемия коронавируса

Кремль счел назревшей необходимостью введение QR-кодов на федеральном уровне

Кремль счел назревшей необходимостью введение QR-кодов на федеральном уровне

Песков отметил, что с "Мемориалом" давно существуют проблемы в плане соблюдения законов

Песков отметил, что с "Мемориалом" давно существуют проблемы в плане соблюдения законов

МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны" Петра Верзилова

МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны" Петра Верзилова

ЦБ повторил сигнал о возможности скорого повышения ставки

Воспитанники расформированного курганского дома ребенка стали жертвами истязаний в детдоме

Воспитанники расформированного курганского дома ребенка стали жертвами истязаний в детдоме
Пандемия коронавируса

В России выявлено более 38,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявлено более 38,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Экипаж МКС обнаружил новое возможное место утечки воздуха в модуле "Звезда"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });