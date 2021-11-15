Путину сообщили о нехватке рабочих для строительства М-12 Москва-Казань

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил президенту Владимиру Путину о нехватке рабочих для строительства трассы М-12 "Москва -Казань".

"Мы в периоде понимаем, что нужно до 20 тысяч народа принимать. Один из участков у нас делают коллеги из Китая, но вообще вопрос с трудовыми ресурсами - один из сложных", - сказал Петушенко.

Он добавил, что раньше стройке требовались неквалифицированные рабочие, но сейчас идет работа со сложной техникой, поэтому нужны высокопрофессиональные кадры.

По словам Петушенко, работают самые сильные предприятия в дорожной отрасли, обеспеченные инженерно-техническим персоналом. Он отметил, что вопросы с нехваткой рабочих компания сумеет решить.

В России дефицит рабочих возник из-за закрытия границ в связи с пандемией. В разные периоды Минстрой оценивал нехватку рабочих в пределах от 1,2 до 5 млн человек. Чтобы решить проблему, министерство дорабатывает механизм ввоза мигрантов на стройки.