Минобороны готовит к февралю перечень сведений, отнесенных к служебной тайне

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны утвердит и введет в действие с 1 февраля 2022 года перечень сведений о Вооруженных силах, относящиеся к к служебной тайне в области обороны. Проект приказа министра обороны опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сведения отнесены к служебной тайне, не составляют гостайну и не являются общедоступными, говорится в документе.

В перечне более 800 пунктов, он начинается со сведений, раскрывающих "результаты ежедневного мониторинга военно-политической обстановки в мире, оперативного анализа и краткосрочных прогнозов появления (развития) угроз безопасности Российской Федерации и ее союзников".

Всего в перечне 16 разделов.

Один из разделов озаглавлен "Сведения о разработке основных направлений военной политики и положений военной доктрины РФ", другой - "Сведения о правовом регулировании в области обороны", третий - "Сведения о строительстве, подготовке и поддержании в необходимой готовности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также планирование их применения".

Министр обороны своим приказом предпишет главнокомандующим видами Вооруженных сил, командующим войсками военных округов, командующему Северным флотом, командующим родами войск, руководителям центральных органов военного управления "организовать работу по изучению Перечня".