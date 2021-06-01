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Депутаты приняли закон о служебной тайне в области обороны

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении поправки в закон "Об обороне" (61-ФЗ), которые вводят понятие служебной тайны в области обороны.

В соответствии с принятым законопроектом № 1144924-7, к служебной тайне будут отнесены сведения о любой деятельности в данной сфере, не отнесенные к государственной тайне и не являющиеся общедоступными. Правом относить информацию к такой служебной тайне будут наделены руководители всех федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба (Минобороны, Росгвардия, СВР, ФСБ, ФСО, Военная прокуратура, военные следственные органы СКР).

В отличие от сведений, отнесенных к государственной тайне, перечни отнесенной к служебной тайне информации должны публиковаться в открытом доступе.

Граждане, получившие доступ к такой информации в силу служебного положения, могут быть привлечены к административной ответственности за ее разглашение, говорится в пояснительной записке к поправкам. Военным за это грозит дисциплинарное наказание.

Правительство внесло этот законопроект в Думу 6 апреля, 18 мая он был принят в первом чтении. В Госдуме ранее объясняли, что принятие этого закона поможет защитить российские разработки в сфере вооружений.

Госдума Минобороны Правительство СКР ФСБ Росгвардия

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